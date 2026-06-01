McDonald's Azərbaycan отметил День защиты детей вместе с детьми шехидов и ветеранов

McDonald's Azərbaycan и Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) вновь отметили Международный день защиты детей совместным мероприятием для детей из семей шехидов и ветеранов.

В ресторане McDonald's в поселке Шувелан собрались более 50 детей. Для гостей были организованы обед, игры и праздничная программа, а завершился день посещением детского развлекательного центра и вручением подарков.

Мероприятие прошло в рамках сотрудничества McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ, закрепленного меморандумом, подписанным в феврале 2024 года. За это время стороны реализовали ряд социальных и образовательных инициатив — от обеспечения школьными принадлежностями первоклассников из семей шехидов до поддержки участников международных предметных олимпиад, организации летнего отдыха, участия детей в международных спортивных соревнованиях и проведения праздничных мероприятий, приуроченных к различным датам и событиям.

Праздничные, образовательные и социальные проекты продолжают оставаться важной частью совместных инициатив McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ, направленных на поддержку детей из семей шехидов и ветеранов.