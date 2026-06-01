ТуранБанк совместно с Агентством DOST порадовал детей шехидов

Оставаясь верным своей традиции активного участия в инициативах по социальной защите и удовлетворению потребностей членов семей наших шехидов и ветеранов, ТуранБанк реализовал очередной успешный проект по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

Так, в рамках проекта «Miras – Сохраним наше наследие», организованного программой «Волонтер DOST» Агентства DOST, ТуранБанк оказал финансовую поддержку в организации поездки детей шехидов в Исмаиллинский район и город Шемаху. Основная цель проекта – уделить внимание детям наших героев, окружить их социальной заботой, а также поближе ознакомить их с богатым культурным, историческим и духовным наследием Азербайджана, внося вклад в укрепление чувства национальной идентичности.

Участники сначала посетили филиал DOST Evi в Исмаиллы, где приняли участие в мастер-классах по живописи, художественной резьбе и ковроткачеству. Затем в Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал» для детей был проведен мастер-класс по искусству кялагаи. Также участники проекта посетили историко-культурные объекты региона, получив возможность ознакомиться с образцами, отражающими наши национально-духовные ценности.

Участникам, успешно завершившим мастер-классы, были вручены специальные мотивационные «Паспорта наследия» (Miras pasportu).

В рамках проекта также был организован инфотур в Шемахинскую астрофизическую обсерваторию. Здесь детям была предоставлена подробная информация об астрономии, космических исследованиях и деятельности обсерватории. В завершение участникам были вручены различные праздничные подарки.

Отметим, что ТуранБанк в рамках своей программы Корпоративной социальной ответственности постоянно держит в центре внимания и поддерживает уязвимые группы населения. Банк и впредь будет продолжать реализацию проектов поддержки членов семей наших шехидов, а также детей, являющихся нашим будущим, даря им улыбки.