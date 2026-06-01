Ущерб от иранских ударов оказался более масштабным, чем признают США

Согласно анализу спутниковых снимков BBC Verify, с начала военных действий иранские удары повредили не менее 20 военных объектов США в восьми странах Ближнего Востока. Атакам подверглись системы ПВО, самолеты-разведчики, топливные хранилища и коммуникационная инфраструктура.

Аналитики отмечают, что ущерб от этих атак оказался более масштабным и точным, чем это официально признавалось властями США.

Еще в марте в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) оценивался ущерб в $800 млн только за первые две недели войны, причем отмечалось, что он был «занижен в официальных отчетах».

Пентагон, как сообщается, ограничил публикацию свежих спутниковых снимков региона, ссылаясь на соображения безопасности. По данным BBC, среди поврежденного оборудования — не менее трех батарей ПВО THAAD, каждая стоимостью около $1 млрд, а также самолет ДРЛО E-3 Sentry, замена которого может стоить до $700 млн.

Напомним, в ходе иранского ракетного удара по авиабазе в Кувейте на прошлой неделе легкие ранения получили четверо военнослужащих США и трое гражданских служащих, сообщает CBS News.