Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие

Сегодня, 1 июня 2026 года, США и Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обменялись военными ударами на Ближнем Востоке, нарушив действующий режим перемирия.

Армия США нанесла удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук на территории Ирана, а также на острове Кешм в Персидском заливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. «Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в ответ на агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами», — говорится в заявлении командования. По данным CENTCOM, американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона одноразового действия, которые представляли угрозу для судов в региональных водах. В командовании подчеркнули, что потерь среди американских военнослужащих нет, и заявили о намерении продолжать защиту своих активов и интересов «в ответ на неспровоцированную иранскую агрессию в период действующего перемирия». КСИР заявил об ответном ударе. По данным иранского агентства Mehr, американские военные атаковали вышку связи на острове Сирик, после чего воздушно-космические силы КСИР «немедленно нанесли удар по американской авиабазе, откуда была произведена атака». В КСИР также пригрозили более масштабным ответом в случае повторения подобных инцидентов.

Инцидент произошел на фоне сложных мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана. Накануне Трамп ужесточил условия проекта соглашения. Главным камнем преткновения остается ядерная программа: США требуют полного вывоза высокообогащенного урана, с чем Тегеран не согласен. Итак, чем чревато произошедшее? Может ли этот обмен ударами стать отправной точкой для возобновления полномасштабной войны с подключением к ней Израиля и стран Залива? И какими могут стать последствия этого для сторон? Своими комментариями на этот счет поделились с haqqin.az известные специалисты по региону. Израильский военный эксперт, автор военно-аналитического YouTube-канала Сергей Ауслендер полагает, что, судя по всему, мы наблюдаем так называемую ступенчатую эскалацию. То есть, объяснил он, пока стороны наносят удары, с каждым разом уровень эскалации немного повышается. «Сначала потопили какие-то катера, которые двигались в сторону Ормузского пролива, потом нанесли удар по местам запуска беспилотников. Иранцы отвечают ударами по американским базам, потом наносят удары по вышкам связи, всяким инфраструктурным объектам.

Потом иранцы начнут отвечать, потом прилетит по каким-то нефтяным промыслам — не знаю кого, Катара или Саудовской Аравии. Потом, в свою очередь, американцы начнут наносить удары, потом произойдет — вот помяните мое слово — какая-нибудь точечная ликвидация. И понеслось все это дело сначала. Потому что американцы, насколько я понимаю, пытаются сдвинуть с мертвой точки переговоры», - объясняет военный эксперт. И все именно из-за того, что переговоры не могут никуда продвинуться. По его словам, в нынешней конфигурации иранский режим не переговороспособен, он не пойдет ни на какие компромиссы. «Трампу нужен какой-то результат, и он пытается его добиться. Вот это, мне кажется, мы и наблюдаем. Скорее всего, к войне подключатся Эмираты. Если в прошлую кампанию (мартовско-апрельскую) они наносили удары втихаря, тайно, то сейчас, скорее всего, будут наносить их уже открыто. Ну а последствия понятны: повышение цен на нефть, разрушения, ущерб, убытки и так далее. Но для иранского режима этот раунд может стать уже прямо совсем трагическим, можно сказать, смертельным», - не исключил Ауслендер.