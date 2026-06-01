И Малайзия запретила соцсети для детей

Власти Малайзии начали применять новые правила, запрещающие детям младше 16 лет иметь собственные аккаунты в социальных сетях. Таким образом, страна присоединилась к растущему числу государств, которые пытаются ограничить влияние социальных платформ на несовершеннолетних и повысить уровень их безопасности в интернете.

Согласно новым требованиям, крупнейшие социальные сети обязаны внедрить системы проверки возраста пользователей и блокировать создание учетных записей лицами младше 16 лет. Новые нормы распространяются на платформы с аудиторией не менее 8 млн пользователей.

За несоблюдение требований компаниям грозят штрафы до 10 млн ринггитов (около 2,5 млн долларов США). При этом родители не будут нести ответственность, если их дети смогут обойти установленные ограничения.

Малайзийские власти объясняют нововведение необходимостью защитить несовершеннолетних от вредного контента, кибербуллинга и алгоритмов, способствующих чрезмерному использованию социальных сетей.