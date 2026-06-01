Мощный взрыв на Мальте

На заводе по производству фейерверков на Мальте произошел мощный взрыв, сообщает газета Times of Malta.

Издание рассказало, что взрыв прогремел ранним утром, после чего из разных частей острова был виден густой слой дыма.

Людей во время взрыва, по предварительным данным, на территории завода не было, но спасатели продолжают проверку. Людей, проживающих вблизи места взрыва, эвакуировали.

Помимо завода повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия.

Детонация была такой силы, будто прилетела авиабомба, сообщает NET.