Школьники пришли в Академию Госпогранслужбы

По совместной инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Государственной пограничной службы для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Баку была организована экскурсия в Академию Государственной пограничной службы. Согласно сообщению пресс-службы Госслужбы, в мероприятии приняли участие ответственные сотрудники обеих структур. Вначале участники мероприятия посетили памятники в честь общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана, возложили к ним цветы, почтили их светлую память.

На мероприятии, начавшемся с исполнения Государственного гимна, выступающие подчеркнули важность воспитания молодежи в духе патриотизма и верности национально-нравственным ценностям, отметили значение сохранения государственных традиций, почетной миссии служения Родине, а также военно-патриотического воспитания молодого поколения. В ходе выступлений было отмечено, что одним из основных направлений успешной государственной политики, реализуемой под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, является воспитание молодежи в национальном духе, формирование граждан, преданных государству и народу, обладающих высокими нравственными качествами. Затем курсанты Академии представили концертную программу, исполнив патриотические музыкальные произведения. В рамках мероприятия герои Отечественной войны из числа сотрудников Госпогранслужбы — Эльвин Сафаров и Анар Мамедов — встретились со школьниками. Они рассказали о примерах героизма, проявленных азербайджанскими пограничниками на поле боя в 44-дневную войну. Кроме того, они призвали молодежь сохранять национальный дух и быть приверженными государственным традициям.