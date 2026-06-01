Родительский запрет довел до самоубийства?

Как стало известно haqqin.az, информация об этом распространилась в социальных сетях. Сообщается, что 15-летняя школьница занималась спортом, заняла 3-е место на Республиканском чемпионате по тхэквондо в весовой категории до 55 килограммов. Также в соцсетях есть фотографии, на которых ей вручают награду. Утверждается, что семья девушки была против ее занятий спортом, и якобы по этой причине она покончила жизнь самоубийством.

В сельском муниципалитете заявили, что им ничего не известно об инциденте.

По информации, полученной haqqin.az, правоохранительные органы начали расследование факта.