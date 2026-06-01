Ставка Пашиняна на Азербайджан и Турцию

Армения стремится к нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, достижение этой цели «создаст новые возможности» для страны. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в соцсетях.

«Я убежден, что мы достигнем цели нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, а это значит, что сбалансированная внешняя политика будет доведена до конца, создавая новые возможности для Армении», - сказал премьер-министр.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, «если у нас нет отношений с Турцией, это значит, что эта чаша пуста, это значит, что некоторые отношения непропорциональны и несбалансированны». А для восстановления этого баланса Армении необходимо поддерживать отношения не только с Турцией и Азербайджаном, но и со всеми государствами.