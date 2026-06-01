Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Россия может остаться без топлива

Украина за май атаковала восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь Москва рискует столкнуться с дефицитом топлива внутри страны. Об этом сообщает Bloomberg.

В мае Украина нанесла не менее 30 ударов по российским нефтяным объектам — это больше всего за любой месяц с начала полномасштабного вторжения.

По меньшей мере 16 из них были направлены непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы.

Киев сделал ставку на повторные удары по одним и тем же объектам — чтобы нанести максимальные повреждения и сделать невозможным быстрый ремонт.

Завод «Янос», совместно принадлежащий «Роснефти» и «Газпром нефти», получил три удара за месяц. Объекты «Лукойл» в Нижнем Новгороде и Перми — по два. 

«Ранее Украина преимущественно атаковала установки первичной переработки — их относительно легко отремонтировать. Теперь акцент сместился на установки вторичной переработки. Вторичные агрегаты помогают нефтеперерабатывающим заводам производить больше бензина и дизельного топлива, но их ремонт может быть гораздо сложнее и дороже, поскольку западные санкции затрудняют поставки запасного оборудования из-за рубежа», — объясняет ветеран отрасли и ученый Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.

Кроме заводов, дроны атакуют также экспортные терминалы, насосные станции и хранилища горючего.

По оценкам аналитической компании OilX, в мае средний объем переработки достиг 4,58 миллиона баррелей в день. Это на 700 тысяч баррелей меньше, чем год назад, и самый низкий показатель с октября 2009 года.

Из-за остановки заводов и сокращения мощностей аналитики ожидают дальнейшего падения объемов.

Чтобы не допустить внутреннего дефицита, власти России запретили вывоз авиационного топлива до конца ноября. Продажа большинства видов бензина на внешние рынки запрещена еще раньше. 

С 1 апреля снова действует запрет на экспорт большинства марок бензина. Это частично поддержало внутренние поставки.

Официально ситуация на заправках выглядит относительно спокойно: средняя цена бензина с начала года выросла всего на 2 рубля - до 67,53 рубля за литр.

Однако биржевые данные свидетельствуют о другом. По состоянию на конец мая объемы премиального бензина 95-й марки, выставлявшиеся на продажу в европейской части России, упали примерно до 5000 тонн в день — это треть от предложения год назад. Биржевые цены на этот вид топлива выросли более чем на 20% в годовом исчислении.

Это уже затрудняет для независимых сетей автозаправочных станций, не связанных с крупными нефтяными компаниями, закупку топлива оптом.

«Россия пока не видит риска дефицита топлива», - заявил 21 мая спикер Кремля Дмитрий Песков. Снижение производства он объяснил сезонным техническим обслуживанием и добавил, что спрос и предложение на топливо в России сбалансированы.

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2026 года, сообщается на сайте Кабинета министров. Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Запрет не распространяется на партии авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры; топливо, используемое воздушными судами в пути следования, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений.

Глава Минтранса Андрей Никитин, комментируя запрет на экспорт авиационного керосина, заявил, что дефицита этого вида топлива в России нет.

Производство топлива в России сократилось, в том числе из-за регулярных ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. Ранее власти РФ уже ввели запрет на экспорт бензина (действует с 1 апреля по 31 июля). Кроме того, уже действуют выборочные ограничения на экспорт дизельного топлива.

