Новый крупный проект BP в Азербайджане

Согласно сообщению, «BP сегодня объявила о начале операций по добыче свободного природного газа на блоке АЧГ. АЧГ, одно из крупнейших нефтяных месторождений мира, приступает к первым коммерческим операциям по добыче газа».

Британская компания BP, оператор проекта разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), начала добычу свободного природного газа на АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

Компания отмечает, что первые операции по добыче свободного природного газа на АЧГ начались в первой эксплуатационной скважине, пробуренной в прошлом году и нацеленной на два приоритетных глубокозалегающих пласта - более мелкозалегающую Надкирмакинскую песчаную свиту (НПС) и более глубокозалегающую свиту Подкирмакинскую песчаную свиту (ППС). Скважина подтвердила наличие газовых запасов в Надкирмакинской ПС и обнаружила наличие газовых запасов высокого давления в Подкирмакинской ПС.

Компания отмечает, что извлекаемые запасы свободного природного газа на АЧГ оцениваются приблизительно в 4 трлн кубических футов с потенциалом увеличения до 6 трлн кубических футов.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли заявил, что «сегодня очень важный день для Азербайджана и партнеров АЧГ. АЧГ имеет долгую и успешную историю. Начав цикл добычи газа наряду с нефтью, АЧГ теперь будет играть ведущую роль в региональной отрасли как месторождение, занимающее особую позицию в качестве интегрированного нефтяного и газового месторождения, будет вносить вклад в планы Азербайджана по увеличению энергоснабжения Европы и поддерживать усилия страны в направлении энергетического перехода».