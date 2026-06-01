Баку как центр глобального урбанизма: делегация Монголии оценила цифровые решения Yango Group на WUF13

Баку, принимавший на днях 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН (WUF13), в очередной раз подтвердил свой статус ключевой международной платформы для обмена передовым опытом в сфере городского развития. В рамках форума делегация из Монголии во главе с депутатом парламента д-ром Лувсанжамцем Ганзоригом посетила стенд Yango Group на выставке и региональный офис компании. В состав делегации также вошли представители Министерства городского развития, строительства и жилищного хозяйства Монголии. Целью визита стало изучение успешного опыта внедрения современных цифровых технологий в городскую среду.

Технологии для современного города на практике В ходе визита команда Yango Azerbaijan продемонстрировала зарубежным гостям экосистему сервисов, которые уже сегодня меняют городскую мобильность. Особое внимание уделили следующим направлениям: - Прогнозирование и аналитика в логистике: алгоритмы сервисов компании рассчитывают спрос на поездки и оптимизируют маршруты, что помогает разгружать дороги в мегаполисах. - Интеграция общественного транспорта: приложение Yango позволяет объединить разные виды городского транспорта в единую, удобную для жителей сеть, упрощая планирование поездок и пересадок. - Безопасность и контроль качества: цифровые решения, которые контролируют скорость, манеру вождения и соблюдение стандартов сервиса, обеспечивая высокий уровень безопасности.

«Сегодня Баку задает тренды в проведении крупнейших глобальных мероприятий и демонстрации современных подходов к урбанистике. Визит зарубежных гостей в наш региональный офис подтверждает, что технологическая экспертиза Yango востребована на международном уровне. Мы рады быть частью этого диалога и показывать, как наши технологии помогают делать города более удобными, безопасными и доступными», — отметили в Yango Azerbaijan. Представители Монголии высоко оценили потенциал применения цифровых сервисов для модернизации транспортной инфраструктуры и повышения эффективности городских служб. Yango Group продолжает активно поддерживать повестку устойчивого развития городов, предлагая решения, которые гармонично интегрируются в местную специфику и помогают городам решать актуальные задачи.