В минувшие выходные Франция и ее партнеры перехватили в Атлантике «российский нефтяной танкер», обходивший санкции. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в своем сообщении в социальных сетях в понедельник. «Танкер Tagor был задержан в воскресенье утром в международных водах при содействии Великобритании и других партнеров», — сообщил французский лидер.

По его словам, недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Это последний из нескольких танкеров, предположительно принадлежащих к «теневому флоту», которые были перехвачены Францией за последние месяцы по подозрению в перевозке российской нефти в нарушение западных санкций.

В марте французский суд заочно приговорил капитана другого танкера, также предположительно принадлежавшего российскому «теневому флоту», к одному году тюремного заключения за невыполнение приказа остановить судно. Инцидент произошел после того, как в сентябре 2025 года французский морской спецназ поднялся на борт, а затем отпустил судно.

Открытые источники указывают на то, что танкер Tagor, захваченный французским спецназом, на самом деле является частью «теневого флота» Мохаммеда Хоссейна Шамхани — сына Али Шамхани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, погибшего в результате американо-израильского авиаудара 28 февраля. Однако этот факт не отрицает связи танкера с Россией: согласно расследованиям международных СМИ, флот Шамхани участвует в перевозке не только иранской, но и российской нефти. В настоящее время танкер Tagor, плавающий под гвинейским флагом (на самом деле он фальшивый, поскольку Гвинея не выдает право ходить под своим флагом судам, участвующим в международных грузоперевозках), неоднократно нарушал введенное против России нефтяное эмбарго и участвовал в перевозках нефти из портов Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. С середины 2025 года судно находится под санкциями Великобритании, Европейского союза, США и Швейцарии.