Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?

Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?

НАШИ ПОДРОБНОСТИ
Отдел информации
13:32 964

В минувшие выходные Франция и ее партнеры перехватили в Атлантике «российский нефтяной танкер», обходивший санкции. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в своем сообщении в социальных сетях в понедельник. «Танкер Tagor был задержан в воскресенье утром в международных водах при содействии Великобритании и других партнеров», — сообщил французский лидер.

Макрон сообщил о захвате российского нефтетанкера, находящегося под санкциями

По его словам, недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Это последний из нескольких танкеров, предположительно принадлежащих к «теневому флоту», которые были перехвачены Францией за последние месяцы по подозрению в перевозке российской нефти в нарушение западных санкций.

В марте французский суд заочно приговорил капитана другого танкера, также предположительно принадлежавшего российскому «теневому флоту», к одному году тюремного заключения за невыполнение приказа остановить судно. Инцидент произошел после того, как в сентябре 2025 года французский морской спецназ поднялся на борт, а затем отпустил судно.

Открытые источники указывают на то, что танкер Tagor, захваченный французским спецназом, на самом деле является частью «теневого флота» Мохаммеда Хоссейна Шамхани — сына Али Шамхани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, погибшего в результате американо-израильского авиаудара 28 февраля. Однако этот факт не отрицает связи танкера с Россией: согласно расследованиям международных СМИ, флот Шамхани участвует в перевозке не только иранской, но и российской нефти. В настоящее время танкер Tagor, плавающий под гвинейским флагом (на самом деле он фальшивый, поскольку Гвинея не выдает право ходить под своим флагом судам, участвующим в международных грузоперевозках), неоднократно нарушал введенное против России нефтяное эмбарго и участвовал в перевозках нефти из портов Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. С середины 2025 года судно находится под санкциями Великобритании, Европейского союза, США и Швейцарии.

Танкер Tagor, захваченный французским спецназом, на самом деле является частью «теневого флота» Мохаммеда Хоссейна Шамхани

По данным Главного разведывательного управления (ГУР) Украины, судно принадлежит находящейся под санкциями компании Fractal Marine DMCC (ОАЭ) — одному из ведущих операторов так называемого теневого флота, занимавшегося экспортом российской нефти и нефтепродуктов в 2022–2023 годах. Эта судоходная компания была создана незадолго до того, как страны G7 приняли политику ограничения цен на российскую нефть после полномасштабного вторжения России в Украину, и сыграла значительную роль в ее транспортировке.

Fractal Marine DMCC эксплуатировала флот из 28 танкеров в качестве посредника между судовладельцами и фрахтователями. После введения санкций компания попыталась оспорить ограничения со стороны Великобритании, но проиграла суд. В результате Fractal Marine DMCC «переоформила» свой флот на другие юридические лица.

Танкер Tagor (IMO 9282481) является частью обширной судоходной империи, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани. Эта сеть занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России, а также других грузов покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли.

Сеть Мохаммеда Хоссейна Шамхани состоит из огромного флота судов, фирм по управлению ими и подставных компаний, которые отмывают миллиарды долларов прибыли от глобальных продаж иранской и российской сырой нефти и нефтепродуктов, чаще всего — покупателям в Китае.

