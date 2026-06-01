Противостояние премьера и президента Венгрии

Соответствующее заявление Мадьяр сделал после встречи с президентом Тамашем Шуйоком. Это произошло после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел в отставку.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти, сообщает агентство Bloomberg.

Премьер-министр отметил, что проинформирует парламентариев о том, как его правительство намерено действовать, чтобы добиться отставки президента. В свою очередь, Шуйок вновь исключил добровольный уход в отставку.

«Шуйок подвел Венгерскую Республику. Институт президента республики важнее и сильнее любого отдельного президента. И в интересах Венгрии, чтобы этот институт восстановил авторитет, подорванный молчанием и недомолвками последних лет», — сказал Мадьяр. Его слова передает Telex.