Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили

Бывший заместитель начальника отдела по управлению государственным имуществом и контролю за его эффективным использованием Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Зульфугар Мансуров, арестованный вместе с бывшими должностными лицами Исполнительной власти Гарадагского района, освобожден из-под ареста.

Как сообщает haqqın.az, решение об этом было принято на процессе под председательством судьи Агиля Мусаева в Бакинском апелляционном суде. Согласно решению, постановление о продлении избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста было отменено, Зульфугар Мансуров освобожден из-под ареста, а уголовное дело возвращено на предварительное следствие.

Отметим, что он был арестован в ноябре 2025 года в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в Исполнительной власти Гарадагского района.

По информации Генеральной прокуратуры, в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что бывший заместитель главы исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, работая на указанной должности, вступив в преступную связь с исполняющим обязанности заведующего отделом районного хозяйства аппарата главы Исполнительной власти Гарадагского района Гафаром Абдуллаевым, сотрудниками той же районной исполнительной власти Рашадом Надирли, Исой Шамсалиевым и заместителем начальника отдела по управлению государственным имуществом и контролю за его эффективным использованием Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Зульфугаром Мансуровым, получали от отдельных лиц взятки в различных размерах за проведение работ по первоначальному оформлению земельных участков, расположенных на территории Гарадагского района города Баку, и обеспечение последующей государственной регистрации прав собственности на эти земельные участки.

Надиру Мурадову, Гафару Абдуллаеву, Рашаду Надирли, Исе Шамсалиеву и Зульфугару Мансурову были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в крупном размере) Уголовного кодекса.

В отношении обвиняемых Надира Мурадова, Гафара Абдуллаева и Зульфугара Мансурова на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Исы Шамсалиева и Рашада Надирли — передача под надзор полиции.