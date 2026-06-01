В Баку будет до 23 градусов тепла

2 июня в Баку ожидается 23°, в регионах Азербайджана - 28° тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Утром усиливающийся северо-западный ветер к вечеру постепенно стихнет.