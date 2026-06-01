В Баку будет до 23 градусов тепла

2 июня в Баку ожидается 23°, в регионах Азербайджана - 28° тепла. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Утром усиливающийся северо-западный ветер к вечеру постепенно стихнет.
Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт. ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.
В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако утром местами, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки кратковременно усилятся, ожидаются грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. В некоторых местах западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 23-28°, в горах ночью - 6-11°, днем - 13-18°, местами - 20-25° тепла.