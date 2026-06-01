USD 1.7000
EUR 1.9802
RUB 2.3836
Подписаться на уведомления
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Новость дня
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Суд над группировкой, вовлекавшей азербайджанцев в азартные игры

Инара Рафикгызы
14:33 875

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу лиц, обвиняемых в организации незаконных онлайн-азартных игр и игр в казино — Сиясата Раджабова, Ислама Рзаева, Шикара Алиева, Расула Гашимова, Гасана Итирова, Гошгара Ализаде и Кянана Османлы.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Уголовное дело направлено на судебное рассмотрение. Судебное заседание назначено на 11 июня.

Отметим, что в ноябре прошлого года в ходе очередных операций, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (ГУБК), были задержаны Сиясат Раджабов, подозреваемый в организации онлайн-азартных игр и игр в казино, его знакомый Ислам Рзаев, а также Шикар Алиев, Расул Гашимов и другие члены возглавляемой ими группировки — Гасан Итиров, Гошгар Ализаде и Кянан Османлы.

В ходе расследования выяснилось, что вышеуказанные лица вступили в преступную связь с организаторами веб-сайтов fastloto.com и chcplay.net, действующих в различных зарубежных странах, на которых проводятся незаконные азартные игры и спортивные ставки. Получив онлайн-ссылки и коды, дающие право на участие в азартных играх на этих страницах, они создали виртуальную кассу.

Затем члены группировки через открытые ими в социальных сетях страницы Batumi Kazino, Priz Kazino и др. вовлекали связывавшихся с ними граждан страны в незаконные игры в казино и ставки в обмен на онлайн-платежи.

При осмотре офисов и квартир задержанных лиц, расположенных в Хатаинском, Ясамальском и других районах столицы, были обнаружены многочисленные электронные вещественные доказательства, банковские карты, мобильные номера и другие имеющие значение для дела улики. Было установлено, что банковские карты, изъятые у членов группировки, приобретались у отдельных лиц за различные вознаграждения и использовались для незаконных денежных переводов.

Против обвиняемых выдвинуты обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере), 244-1.2.2 (организация или проведение азартных игр, совершенные с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей) и 244-1.2.4 (организация или проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США
16:12 184
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие Ауслендер и Сулейманов комментируют для Haqqin.az
12:17 3769
Обещание Ильхама Алиева
Обещание Ильхама Алиева обновлено 11:31
11:31 4504
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
15:12 986
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
14:43 1984
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом обновлено 14:20
14:20 4207
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
14:20 1393
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
13:32 1963
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви?
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви? Расклад от востоковеда Евгения Добряка
01:34 5257
Новый крупный проект BP в Азербайджане
Новый крупный проект BP в Азербайджане
13:21 2401
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
31 мая 2026, 19:50 8141

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США
16:12 184
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие Ауслендер и Сулейманов комментируют для Haqqin.az
12:17 3769
Обещание Ильхама Алиева
Обещание Ильхама Алиева обновлено 11:31
11:31 4504
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
15:12 986
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
14:43 1984
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом обновлено 14:20
14:20 4207
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
14:20 1393
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
13:32 1963
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви?
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви? Расклад от востоковеда Евгения Добряка
01:34 5257
Новый крупный проект BP в Азербайджане
Новый крупный проект BP в Азербайджане
13:21 2401
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
31 мая 2026, 19:50 8141
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться