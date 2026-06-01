Суд над группировкой, вовлекавшей азербайджанцев в азартные игры

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу лиц, обвиняемых в организации незаконных онлайн-азартных игр и игр в казино — Сиясата Раджабова, Ислама Рзаева, Шикара Алиева, Расула Гашимова, Гасана Итирова, Гошгара Ализаде и Кянана Османлы.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Уголовное дело направлено на судебное рассмотрение. Судебное заседание назначено на 11 июня.

Отметим, что в ноябре прошлого года в ходе очередных операций, проведенных Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (ГУБК), были задержаны Сиясат Раджабов, подозреваемый в организации онлайн-азартных игр и игр в казино, его знакомый Ислам Рзаев, а также Шикар Алиев, Расул Гашимов и другие члены возглавляемой ими группировки — Гасан Итиров, Гошгар Ализаде и Кянан Османлы.

В ходе расследования выяснилось, что вышеуказанные лица вступили в преступную связь с организаторами веб-сайтов fastloto.com и chcplay.net, действующих в различных зарубежных странах, на которых проводятся незаконные азартные игры и спортивные ставки. Получив онлайн-ссылки и коды, дающие право на участие в азартных играх на этих страницах, они создали виртуальную кассу.

Затем члены группировки через открытые ими в социальных сетях страницы Batumi Kazino, Priz Kazino и др. вовлекали связывавшихся с ними граждан страны в незаконные игры в казино и ставки в обмен на онлайн-платежи.

При осмотре офисов и квартир задержанных лиц, расположенных в Хатаинском, Ясамальском и других районах столицы, были обнаружены многочисленные электронные вещественные доказательства, банковские карты, мобильные номера и другие имеющие значение для дела улики. Было установлено, что банковские карты, изъятые у членов группировки, приобретались у отдельных лиц за различные вознаграждения и использовались для незаконных денежных переводов.

Против обвиняемых выдвинуты обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере), 244-1.2.2 (организация или проведение азартных игр, совершенные с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей) и 244-1.2.4 (организация или проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.