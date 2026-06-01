Вучич решил не баллотироваться

Президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок, сообщил в интервью ТАСС председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Нет, - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли слова Вучича об отставке означать его намерение баллотироваться снова. - Президент Вучич - конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет. Но я абсолютно уверен: президент Вучич останется частью новой политической жизни Сербии, он продолжит заниматься политикой».

Ранее Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Он впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.