В Румынии расходятся во мнениях относительно дрона в Галаце

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон «Герань», который атаковал жилой дом в Галаце несколько дней назад, сбила украинская ПВО, однако в его Минобороны не смогли это подтвердить. И.о. главы ведомства Раду Мируце отметил, что данных, которые указывали бы на это, нет — для дополнительной информации нужно проводить баллистическую экспертизу.

«Был ли это преднамеренный маневр или связь была потеряна — это вопрос, на который мы не имеем возможности ответить, — заявил Мируце, слова которого цитирует Digi24. — На наших радарах мы видели траекторию этого дрона. Мы видели, как он приближался со стороны Черного моря, пересекая Дунай, входя в воздушное пространство Румынии и падая в Галаце».

Дискуссии об изменении полета БПЛА отвлекают внимание от главного вопроса — российской ответственности за этот инцидент, подчеркнул министр. Ведь именно дрон РФ вместе с 30 килограммами тринитротолуола «попал в воздушное пространство, где это было запрещено».

«Если в России раздаются голоса, которые после этих данных говорят, что это не их БПЛА, я приглашаю их приехать и получить свой серийный номер и найти завод в России, где этот беспилотник был произведен, — заявил и.о. министра. — Пока он имеет взрывной заряд, обязанность тех, кто его запускает — заботиться о его траектории».