«Маленьким сердцам – большая забота»: акция Минздрава в Ханкенди

Инициатива направлена на укрепление доступа семей, вернувшихся на освобожденные территории, к качественным медицинским услугам и поддержку здорового развития детей. Внимание и забота о детях придали акции особый символический смысл, ещё больше подчеркнув значение Дня защиты детей.

1 июня – Международный день защиты детей – Научно-исследовательский педиатрический институт имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» организовал масштабные выездные медицинские осмотры для детей, проживающих в городе Ханкенди.

В рамках акции высококвалифицированная команда института – педиатры, неврологи, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты – провела комплексные медицинские обследования детей. Была дана общая оценка состояния здоровья, выполнены профилактические осмотры, а также необходимые лабораторные и инструментальные исследования

При выявлении заболеваний или проблем со здоровьем родители получили подробные консультации. Были даны рекомендации по направлению детей в специализированные медицинские учреждения для лечения и дальнейшего наблюдения.