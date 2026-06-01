«Маленьким сердцам – большая забота»: акция Минздрава в Ханкенди

1 июня – Международный день защиты детей – Научно-исследовательский педиатрический институт имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» организовал масштабные выездные медицинские осмотры для детей, проживающих в городе Ханкенди.
Инициатива направлена на укрепление доступа семей, вернувшихся на освобожденные территории, к качественным медицинским услугам и поддержку здорового развития детей. Внимание и забота о детях придали акции особый символический смысл, ещё больше подчеркнув значение Дня защиты детей.
В рамках акции высококвалифицированная команда института – педиатры, неврологи, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты – провела комплексные медицинские обследования детей. Была дана общая оценка состояния здоровья, выполнены профилактические осмотры, а также необходимые лабораторные и инструментальные исследования
При выявлении заболеваний или проблем со здоровьем родители получили подробные консультации. Были даны рекомендации по направлению детей в специализированные медицинские учреждения для лечения и дальнейшего наблюдения.
Кроме того, состоялись просветительские встречи с родителями, на которых обсуждались вопросы правильного питания, вакцинации, защиты от сезонных заболеваний, здорового образа жизни и психологического развития детей. Всего медицинский осмотр прошли около 310 детей.
Эти выездные обследования – часть поэтапного укрепления системы здравоохранения на освобожденных территориях в рамках программы «Великое возвращение». Подобные профилактические мероприятия планируется продолжать и в будущем.