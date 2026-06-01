USD 1.7000
EUR 1.9802
RUB 2.3836
Подписаться на уведомления
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?
Новость дня
Нью-Дели бросает вызов Анкаре на двух фронтах. Индийские ракеты нацелятся на С‑400?

Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну

14:43 1990

Российская экономика резко замедляется на фоне ударов украинских дронов и затяжной войны, а российский президент Владимир Путин открывает пятый за время войны Петербургский международный экономический форум — в поисках идей роста. По данным Reuters, российская сырьевая экономика стоимостью 3 триллиона долларов замедлилась до примерно 1% роста в прошлом году — против 4,9% в 2024-м — и сократилась на 0,2% в первом квартале 2026 года.

Прогноз на этот год — 0,4%. Российские чиновники объясняют спад высокими процентными ставками, санкциями и сильным рублем.

Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ, производство удобрений и порты, по оценке Reuters, вывели из строя значительную часть экономики и повлияли на четверть нефтеперерабатывающих мощностей.

Путин приказал чиновникам искать пути восстановления роста, однако бизнес говорит, что лучший способ достичь этого было бы прекращение войны в Украине.

«Рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой положительной новости из мирных переговоров по Украине при посредничестве США указывают на то, каким должен быть их настоящий ответ», — сказал Reuters высокопоставленный руководитель корпорации на условиях анонимности.

Кремль заявил, что мирные переговоры, которые начались в феврале прошлого года, приостановлены — США сосредоточены на войне на Ближнем Востоке.

Вместе с ними, по данным Reuters, «заморожены» и миллиардные потенциальные инвестиции США в российскую экономику, и обсуждение ослабления санкций. Это сеет пессимизм в деловых кругах.

Высокопоставленный российский банкир на условиях анонимности заявил изданию, что Путин уже упустил хорошую возможность заключить сделку в прошлом году и сейчас экономика демонстрирует признаки нестабильности.

Петербургский форум пройдет с 3 по 6 июня, и рост — его главная тема.

Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США
16:12 192
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие Ауслендер и Сулейманов комментируют для Haqqin.az
12:17 3774
Обещание Ильхама Алиева
Обещание Ильхама Алиева обновлено 11:31
11:31 4510
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
15:12 989
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
14:43 1991
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом обновлено 14:20
14:20 4213
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
14:20 1397
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
13:32 1965
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви?
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви? Расклад от востоковеда Евгения Добряка
01:34 5257
Новый крупный проект BP в Азербайджане
Новый крупный проект BP в Азербайджане
13:21 2404
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
31 мая 2026, 19:50 8141

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял делегацию США
Ильхам Алиев принял делегацию США
16:12 192
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие
Иран vs США: понеслось… Новые удары рвут перемирие Ауслендер и Сулейманов комментируют для Haqqin.az
12:17 3774
Обещание Ильхама Алиева
Обещание Ильхама Алиева обновлено 11:31
11:31 4510
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
Шмыгаль: Поддержка Азербайджана позволила Украине выстоять зимой
15:12 989
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну
14:43 1991
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом
Напряженность нарастает: Кувейт грозит Ирану ответом обновлено 14:20
14:20 4213
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
Чиновники остались под арестом, а Мансурова отпустили
14:20 1397
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
13:32 1965
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви?
Что стоит за встречей Зеленского и Пехлеви? Расклад от востоковеда Евгения Добряка
01:34 5257
Новый крупный проект BP в Азербайджане
Новый крупный проект BP в Азербайджане
13:21 2404
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
Политолог Искандарян: «Угрозы Кремля – блеф, реальная политика начнется после 7 июня»
31 мая 2026, 19:50 8141
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться