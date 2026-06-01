Бизнесмены говорят Путину: прекрати войну

Российская экономика резко замедляется на фоне ударов украинских дронов и затяжной войны, а российский президент Владимир Путин открывает пятый за время войны Петербургский международный экономический форум — в поисках идей роста. По данным Reuters, российская сырьевая экономика стоимостью 3 триллиона долларов замедлилась до примерно 1% роста в прошлом году — против 4,9% в 2024-м — и сократилась на 0,2% в первом квартале 2026 года.

Прогноз на этот год — 0,4%. Российские чиновники объясняют спад высокими процентными ставками, санкциями и сильным рублем.

Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ, производство удобрений и порты, по оценке Reuters, вывели из строя значительную часть экономики и повлияли на четверть нефтеперерабатывающих мощностей.

Путин приказал чиновникам искать пути восстановления роста, однако бизнес говорит, что лучший способ достичь этого было бы прекращение войны в Украине.

«Рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой положительной новости из мирных переговоров по Украине при посредничестве США указывают на то, каким должен быть их настоящий ответ», — сказал Reuters высокопоставленный руководитель корпорации на условиях анонимности.

Кремль заявил, что мирные переговоры, которые начались в феврале прошлого года, приостановлены — США сосредоточены на войне на Ближнем Востоке.

Вместе с ними, по данным Reuters, «заморожены» и миллиардные потенциальные инвестиции США в российскую экономику, и обсуждение ослабления санкций. Это сеет пессимизм в деловых кругах.

Высокопоставленный российский банкир на условиях анонимности заявил изданию, что Путин уже упустил хорошую возможность заключить сделку в прошлом году и сейчас экономика демонстрирует признаки нестабильности.

Петербургский форум пройдет с 3 по 6 июня, и рост — его главная тема.