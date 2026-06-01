Лукашенко: «Никакой Ким не диктатор»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын произвел на него очень серьезное впечатление. Лукашенко охарактеризовал его как «перспективного молодого человека».

«На меня руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество, никакой он там не диктатор», - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко в Минске.

Белорусский лидер добавил, что у него с председателем государственных дел КНДР завязались хорошие отношения.