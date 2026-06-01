Вирус Денге обнаружили в Грузии

В Грузии зафиксирован случай заражения вирусом Денге, сообщил медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе. Об этом информирует грузинский Первый канал.

По словам Чхаидзе, на прошлой неделе вирус Денге был подтвержден у одного человека. Директор больницы не стал сообщать подробности о заболевшем.

Денге — вирусное заболевание, передается через укусы комаров. Инкубационный период обычно составляет 5–7 дней, при классической форме заболевания может достигать 15 дней. Болезнь начинается с сильного озноба и повышения температуры до 39–41 градуса. Также характерны сильная головная боль, боли в мышцах и суставах.