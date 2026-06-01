«Если Пашинян останется у власти, ситуация для нас будет далеко не благоприятной…»

Известно, что выборы, которые пройдут в Армении 7 июня, превратились в объект серьезного столкновения интересов между мировыми и региональными державами на Южном Кавказе. Уникальность сложившейся ситуации заключается еще и в том, что эти силы даже не пытаются скрывать, на кого именно делают ставку.

Россия демонстративно поддерживает армянскую оппозицию, сформированную из реваншистских сил, которые ведут предвыборную кампанию, опираясь на прямые установки Москвы. Они, например, не скрывают, что намерены вновь актуализировать уже завершенный «карабахский вопрос» и пересмотреть условия мирного соглашения, парафированного в прошлом году в Белом доме. Поддержка Европейским союзом правящей партии «Гражданский договор» и ее лидера, действующего премьер-министра Никола Пашиняна, также не является тайной. Брюссель задействовал свои ресурсы для победы партии Пашиняна не только в период кампании, но и задолго до ее начала. Проведение саммита Европейского политического сообщества в Ереване как раз в момент старта предвыборной агитации стало очередным проявлением этой поддержки. Также известно, что ЕС направил в Армению спецмиссию для противодействия гибридным технологиям, которые, по оценке Брюсселя, Россия применяет против Пашиняна. США тоже не скрывают своей заинтересованности в победе действующего главы правительства. Более того, президент Дональд Трамп на днях опубликовал в соцсетях сообщение, заявив, что оказывает «безусловную поддержку» премьер-министру Армении. А госсекретарь Марко Рубио совершил краткосрочный визит в Ереван, обновил документ о стратегическом партнерстве между США и Арменией и подписал соглашение, определяющее правовые рамки реализации проекта TRIPP.

Следует отметить, что, несмотря на сильную поддержку Пашиняна со стороны официального Брюсселя и Вашингтона, некоторые лоббистские круги на Западе поддерживают реваншистские, ориентированные на Россию силы. О том, какая деятельность ведется в Европе и США в этом направлении, ранее писал и haqqin.az. Турция, хотя и избегает заявлений, которые могли бы быть расценены как прямое вмешательство во внутренние политические процессы Армении, несомненно, заинтересована в сохранении Пашиняна у власти. СМИ и дипломатические круги, близкие к турецкому руководству, подчеркивают, что победа действующего премьера важна для продвижения процесса нормализации между Анкарой и Ереваном, а также для достижения окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. При этом понятно, почему официальная Анкара не выражает открытой поддержки: реваншистские силы могли бы использовать это против Пашиняна в своей агитации. Азербайджан также не вмешивается во внутриармянские политические процессы, однако президент Ильхам Алиев в одном из недавних выступлений предупредил, что приход реваншистских сил к власти может привести армянский народ к новым бедствиям. Несомненно, за выборами в Армении внимательно следят не только Турция, США и Европейский союз, но и Иран, чьи интересы во многих случаях сталкиваются с интересами России на Южном Кавказе. Однако официальный Тегеран не делает заявлений, которые могли бы быть восприняты как вмешательство в пользу той или иной силы.

С одной стороны, это соответствует традициям иранской дипломатии. С другой — после 38-дневных бомбардировок со стороны США и Израиля, в результате которых исламская республика понесла серьезные потери, а также на фоне сложных переговоров с Вашингтоном возможности Тегерана активно вмешиваться в региональные процессы сейчас ограничены. В целом трудно говорить о единой позиции Ирана по выборам в Армении. Известно, что власть в стране фактически находится в руках Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эта сила идеологически категорически против присутствия Запада на Южном Кавказе, а значит, логично, что КСИР не должен быть заинтересован в победе Пашиняна. С другой стороны, возвращение региона под полный контроль Москвы также не отвечает интересам Ирана. Хорошо известно, как столкнулись интересы двух региональных держав в вопросе «Зангезурского коридора» и что в 2024 году между Тегераном и Москвой из-за этого возникло беспрецедентное политико-дипломатическое противостояние. В ходе этой конфронтации руководство КСИР открыто предупреждало Москву, что не позволит открыть коридор через Зангезур под российским контролем. Агентство ISNA, которое считается в Иране относительно умеренным и независимым политическим источником, пишет, что после карабахской войны и событий на Южном Кавказе США стремятся играть активную роль в отношениях между Ереваном и Баку, присутствуя в этом стратегически важном регионе. Даже переговоры между официальными лицами двух стран проходили в Вашингтоне в присутствии президента Трампа. «В то же время отношения, которые США выстраивают с Арменией, в значительной степени связаны с вмешательством во внутренние дела стран Южного Кавказа с целью оказания давления на Иран. Эти события и изменения в расстановке сил к северу от Ирана стали особенно серьезными после начала войны между Россией и Украиной», — отмечает издание. В статье упоминается краткосрочный визит госсекретаря США в Армению и подписание документа по проекту TRIPP. Подчеркивается, что характер этого визита явно свидетельствует о поддержке Пашиняна.

В интервью ISNA Мохаммад Реза Дамаванди, комментируя «неожиданный и необычный визит» госсекретаря США, который состоялся в виде часовой остановки для дозаправки, сказал: «Однако за это короткое время было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в рамках важного торгового коридора TRIPP и меморандум о взаимопонимании по критически важным полезным ископаемым. Все это заслуживает внимания». По его словам, похоже, что подписание этих документов направлено на поддержку Пашиняна на предстоящих выборах, поскольку президент США Дональд Трамп также открыто заявил о своей поддержке Пашиняна в социальных сетях. «Это первый случай, когда президент Соединенных Штатов таким образом поддержал премьер-министра Армении», — отметил Дамаванди.