Макрон поддержал Трампа

Французский лидер высоко оценил усилия Трампа по скорейшему достижению соглашения между США и Ираном.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Макрон написал в соцсети.

«Это позволит обеспечить долгосрочную стабилизацию региона и создаст уникальную возможность для формирования новой архитектуры безопасности с участием всех заинтересованных сторон», — отметил Макрон.

По его словам, Франция и ее партнеры готовы оказать полную поддержку этому процессу.

«Именно этой цели служит международная миссия, которую мы создали совместно с Великобританией и другими партнерами. Как только соглашение будет достигнуто, миссия готова приступить к работе для содействия обеспечению безопасности морского судоходства в Ормузском проливе», — подчеркнул президент Франции.