Алиев переименовал Алексеевку в Чинарлы, и не только

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района». Об этом информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

В законе указывается, что село Владимировка в составе Владимировского сельского административно-территориального округа Губинского района переименовано в село Эльбир. Владимировский сельский административно-территориальный округ теперь будет называться Эльбирским сельским административно-территориальным округом.

Также село Алексеевка в составе Алексеевского сельского административно-территориального округа переименовано в село Чинарлы; село Тимирязево — в село Бяхряли; сельский административно-территориальный округ Алексеевка — в сельский административно-территориальный округ Чинарлы.