Как собирались убить Пашиняна?

Установлена личность одного из готовивших покушение на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 июня Следственным комитетом республики. Имя этого человека не называется, только инициалы — М. М.

По данным следствия, М. М., проживающий за границей с 2024 года, в составе группы как минимум из четырех человек готовил убийство Пашиняна «в связи с его политической и государственной деятельностью». Как сообщает СК, подозреваемые собрали информацию о местонахождении премьера и маршрутах, по которым он передвигался в ходе предвыборной кампании, а также, надев маски, записали видеообращение с угрозами в адрес политика.

16 мая злоумышленники незаконно получили доступ к данным видеотрансляции, которая была размещена в системе интернет-ресурса, не предназначенного для общего пользования, и опубликовали это обращение, говорится в заявлении СК.

В отношении М. М. возбуждено уголовное дело по статье о подготовке убийства группой лиц в связи с осуществлением этим лицом государственной или политической деятельности. Выдан ордер на арест подозреваемого.

7 июня в Армении пройдут выборы в Национальное собрание.