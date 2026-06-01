Участников протестов казнили в Иране

В Иране казнили двух участников январских протестов, сообщило судебное агентство Mizan News.

Мехрдада Мохаммадинию и Ашкана Малеки арестовали во время протестов в январе этого года. Их приговорили к смертной казни по обвинениям в поджоге мечети в районе Гиша в Тегеране, порче госимущества, столкновениях с силовиками и перекрытии улиц.

26 мая базирующаяся в США иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что в стране казнили бывшего 34-летнего чемпиона по смешанным боевым искусствам, тренера и международного рефери Голамрезу Хани Шекараба. Иранские власти посчитали его «одним из оперативных руководителей «Моссада» за рубежом», который вербовал людей внутри страны. За день до этого в Иране также казнили двух мужчин за участие в протестах и по обвинению в шпионаже.