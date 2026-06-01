Президент Колумбии не признает выборы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов на президентских выборах и будет ждать, пока избирательные комиссии завершат обработку протоколов.

По словам Петро, предварительный подсчет голосов не может считаться юридически обязательным. «Поэтому юридически обязательными результатами, которые я, как президент, приму и признаю, являются результаты, которые объявят счетные комиссии во главе с судьями», — написал он в X.

Президентские выборы в Колумбии состоялись 31 мая. Согласно данным предварительного подсчета голосов, опубликованным на сайте Национального реестра гражданского состояния, лидерами являются крайне правый политик и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья (43,74% голосов) и Иван Сепеда, кандидат от правящей левой партии «Исторический пакт» (40,90%). Согласно этим результатам, они пройдут во второй тур, который состоится 21 июня.