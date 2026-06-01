Израиль возобновляет удары по «оплоту «Хезболлы»

Израиль возобновит масштабные удары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте. Соответствующее решение принято после нарушений режима прекращения огня со стороны «Хезболлы» и обстрелов северных населенных пунктов Израиля. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

«Не будет ситуации, при которой «Хезболла» атакует наши города и наших граждан, а ее террористические штабы в Бейруте, в Дахии, остаются неприкосновенными», – сказал глава израильского правительства, уточнив, что вместе с министром обороны дал Армии обороны Израиля атаковать цели в Бейруте.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль продолжает расширять операции на юге Ливана и уничтожать укрепленные позиции «Хезболлы».

«Мы продолжаем углублять наши действия в Южном Ливане, уничтожая опорные пункты «Хезболлы». «Хезболла» находится в бегстве. Мы полны решимости вернуть безопасность жителям севера так же, как сделали это для жителей юга», – заявил Нетаньяху.

Кац, выступая на церемонии назначения нового главы Управления военной разведки, также подтвердил решение об ударах по Дахии.