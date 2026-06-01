Bakcell поддержал проект «Подарочный караван» Фонда YAŞAT

По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей компания Bakcell порадовала детей шехидов. В рамках общереспубликанского проекта «Караван подарков», реализованного по инициативе Фонда YAŞAT, компания вручила различные подарки детям героев, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Проект охватил все регионы страны и подарил праздничное настроение более чем 1600 детям в возрасте до 14 лет. Данная инициатива является важной частью деятельности Bakcell в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Входящая в состав NEQSOL Holding компания Bakcell на постоянной основе реализует совместно с Фондом YAŞAT проекты социальной поддержки для членов семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны. Эти инициативы осуществляются в рамках сотрудничества между NEQSOL Holding и Фондом YAŞAT.

Bakcell продолжает поддерживать социальные проекты, направленные на повышение благосостояния общества и развитие будущих поколений.

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной, строительной и добывающей отраслях.