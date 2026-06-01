За убийство любовницы – принудительное лечение

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бизнесмена Эмиля Агаджанова, он обвинялся в убийстве своей возлюбленной.

На заседании под председательством судьи Сабины Мамедзаде был зачитан приговор. Установлено, что Эмиль Агаджанов совершил убийство, находясь в невменяемом состоянии, он страдает психическими расстройствами. Суд постановил направить Агаджанова в специализированное лечебное учреждение для принудительного лечения. Исполнение решения возложено на Республиканскую психиатрическую больницу №1 Министерства здравоохранения.

Согласно обвинению, убийство произошло 23 августа прошлого года в Ясамальском районе Баку. Тело Ирады Мурадовой было обнаружено в квартире, принадлежавшей бизнесмену. Установлено, что женщину задушил Эмиль Агаджанов. Ему предъявили обвинение по статье 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Азербайджана. В ходе следствия установлено, что Агаджанов совершил преступление в невменяемом состоянии. Он был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Эмиль Агаджанов являлся владельцем компаний Chermington Transportation Services, AZRENT, Caspi Style, а также магазина итальянского бренда YAMAMAY.