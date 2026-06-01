Дебютный матч Азербайджана на чемпионатах мира. Первый соперник – Мадагаскар

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает выступление на чемпионате мира, который стартует сегодня в Варшаве.

Наша команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер сыграет в группе «А» вместе с Нидерландами, Польшей, Чехией и Мадагаскаром. Сегодня в первом матче мы сыграем с африканками. Игра начнется в 19:05 по бакинскому времени. А в 22:20 стартует матч с действующими чемпионами мира и фаворитами группы Нидерландами.

С Чехией и Польшей сборная Азербайджана встретится 3 июня.

Всего на чемпионате мира 20 команд поделены на четыре группы. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в так называемом плей-ин за право участвовать в 1/4 финала. Чемпионат мира завершится 7 июня.

Сборная Азербайджана впервые сыграет на чемпионате мира. Трижды чемпионом мира среди женщин становилась команда США. По разу побеждали Чехия, Россия, Италия, Китай, Франция и Нидерланды.