Сколько азербайджанского газа получила Европа?

В прошлом году и за первые четыре месяца текущего года в Европу отправлено в общей сложности 16,7 млрд кубометров газа, из них 12,8 млрд кубометров – в Турцию, 3,3 млрд кубометров – в Грузию и 800 млн кубометров – в Сирию. Об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на Бакинской энергетической неделе.
Министр отметил, что, несмотря на глобальные инвестиционные ограничения в нефтегазовом секторе, добывающая промышленность Азербайджана вступает в новый этап развития.
«В этом контексте начало первой свободной добычи газа на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли», полномасштабная разработка нефтяного месторождения «Карабах», Shah Deniz Compression, месторождения «Апшерон», вторая фаза проекта «Умид» и проект «Бахар – Гум-Дениз», а также разведочные проекты на суше и море, инвестиции SOCAR на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке еще больше укрепят позиции нашей страны как долгосрочного надежного поставщика энергии», — добавил министр.