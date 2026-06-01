Послание надежды от Trendyol и PAŞA Holding для детей из горных сел

Мероприятие, организованное Trendyol и PAŞA Holding для детей из горных сел, стало не просто праздничным поздравлением, а посланием надежды. Газбабалы — одно из самых отдаленных горных сел Шабранского района Азербайджана. Хотя находится оно всего в 14 километрах от районного центра, добираться до него — мучение в прямом смысле этого слова. Дорога в село — а точнее, единственная тропа, которую из‑за отсутствия альтернатив называют дорогой — представляет собой каменистый, ухабистый путь, который с осени до лета становится непроходимым. Проживает в Газбабалы более 350 человек. Обучиться в местной школе можно только до четвертого класса. Чтобы продолжить образование, детям приходится ходить в школу в пяти километрах от села, по дороге, которая превращается в болото и вязкую грязь по колено при первом же дожде. Именно поэтому еще несколько лет назад многие вынуждены были бросать учебу или записываться в школу с опозданием.

Но однажды все изменилось благодаря счастливому совпадению — журналисту Джошгуну Эльдароглу, выходцу из Шабранского района, который приехал в село из Баку и начал преподавать детям на добровольной основе. Эльдароглу говорит, что повседневные заботы жителей Газбабалы мало отличаются от проблем других отдаленных сел. Но трудности — не преграда для больших целей. Дети, растущие в условиях ограничений, мечтают о будущем даже сильнее других.

Школьников из различных сел при поддержке Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, а также по инициативе Trendyol и PAŞA Holding привезли в Баку накануне 1 июня — Международного дня защиты детей. Цель — познакомить детей из отдаленных регионов с технологиями, творчеством и новыми впечатлениями, пробудить интерес к навыкам будущего и расширить их возможности развития. По словам Эльдароглу, многие дети впервые приехали в Баку, и все, большинство вещей, которые они видят в столице, для них в новинку. Мероприятие началось со знакомства 22 школьников с робототехникой. Тренер Нармин Байрамова подробно рассказала о роли роботов в повседневной жизни, важности командной работы, принципах сборки и других темах. Она подчеркивает, что, несмотря на то что собирать робота дети пробовали впервые, они быстро освоились и были готовы следовать всем инструкциям.

12‑летний Гусейн Алиев говорит, что собирать роботов — интересно. Сам он мечтает стать полицейским. И, судя по разговору, никакие технологические новинки пока не способны изменить его решение. 17‑летняя Фатима учится в 9‑м классе. Из‑за бытовых трудностей она была вынуждена сделать двухлетний перерыв в учебе. Фатима мечтает стать журналистом и работать на известных сайтах страны. Она говорит, что увлекается историческими исследованиями и, как только появляется доступ к интернету, изучает мировые события. Фатима верит, что развитие робототехники сделает жизнь людей проще. Захра, ученица 7‑го класса, мечтает стать художницей и рисует любимых героев мультфильмов. Она не скрывает, что хочет участвовать в выставках в Баку.

Кто‑то из детей мечтает стать учителем, кто‑то — врачом. Некоторые говорят, что хотят стать инженерами — похоже, знакомство с миром роботов уже влияет на их планы на будущее. Позже детям вручили сертификаты, они поаплодировали друг другу и сфотографировались. Эльдароглу говорит, что его добровольное преподавание в отдаленном горной селе — это не проект и не история о героизме. Это просто желание помочь детям, у которых нет возможности продолжать обучение. Такое желание появилось после знакомства с Назрин — ровесницей его дочери Гюляр и нынешней студенткой. На одном из мероприятий Назрин с грустью сказала ему, что не сможет продолжить учебу. «Впервые мы отправились в путь вместе с моей дочерью Гюляр. Поскольку погода была дождливой, проехать по разбитым дорогам удалось только на автомобиле NIVA. Пять лет назад мы начали этот путь с семью учениками, а сейчас я продолжаю его уже с семнадцатью», — говорит Эльдароглу. Со временем число желающих учиться увеличилось. Теперь много обращений поступает и из других сел. Эльдароглу рассказывает, что в селе практически нет людей с высшим образованием. Тем не менее родители хотят, чтобы их дети продолжали учебу. Занятия проходят в одном из домов сельчан. Письменный стол закрепляют у окна, детям преподают четыре основных предмета. Летом, когда погода позволяет, уроки проводят во дворе: «Радует, что дети нацелены на получение высшего образования. Я рекомендую им выбирать специальности, востребованные на рынке. Раз в две недели мы проводим тесты, подсчитываем баллы, выявляем пробелы и снова работаем над ними».