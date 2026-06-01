Эрдоган о стратегической роли энергосоюза Турции и Азербайджана

Поставки газа в Сирию, ставшие результатом совместной инициативы Анкары и Баку, способствуют развитию Дамаска и региональной безопасности, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам стартовавшей 1 июня Бакинской энергетической недели. Послание зачитал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Эрдоган указал, что Турция совместно с Азербайджаном продолжает успешно реализовывать многие мегапроекты, которые когда-то считались невозможными для региона. Затронув такие проекты, как трубопроводы Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум и TANAP, турецкий лидер подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном углубилось благодаря партнерству в рамках проектов «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз».

«Введенный в эксплуатацию в прошлом году газопровод «Ыгдыр – Нахчыван» поддержал и укрепил энергетическую безопасность Нахчывана. Передача электроэнергии между Турцией и Азербайджаном по-прежнему имеет для нас стратегическое значение», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что существуют большие возможности для экспорта туркменского газа через Азербайджан и Турцию, и что газопровод Баку – Тбилиси – Джейхан будет все чаще использоваться для поставок природных ресурсов Казахстана на западные рынки.