Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Трамп анонсировал переговоры Азербайджана и Армении

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по вопросу мира между Азербайджаном и Арменией, которые должны состояться в июне. Об этом говорится в послании Дональда Трампа к участникам 31-й Бакинской энергетической недели.

Президент США подчеркнул, что региональная энергетическая интеграция является одним из ключевых столпов исторического мирного саммита, состоявшегося в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

«Когда мы встретились в Белом доме, мы сделали шаг вперед и достигли долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. Как вам известно, региональная энергетическая интеграция является одним из ключевых столпов исторического мирного саммита, состоявшегося 8 августа. Моя администрация с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по этой теме в июне», - отметил Трамп. 

Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с проведением Бакинской энергетической недели, назвав это достижение свидетельством лидерской роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности.

По его словам, США и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества в углеводородном секторе и привержены обеспечению доступной и надежной энергии.

«Соединенные Штаты являются давним сторонником нефтегазовой отрасли Азербайджана, и я твердо убежден, что значение нашего фундаментального партнерства в области глобальной энергетической безопасности в предстоящие годы будет только возрастать», - подчеркнул президент США.

В завершение Трамп заявил, что совместные усилия будут способствовать укреплению мира, расширению благосостояния и формированию более уверенного будущего как для региона, так и для всего мира, а также пожелал успехов Бакинской энергетической неделе.

