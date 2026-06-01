Запускают Баку –Тбилиси – Карс

2 июня в железнодорожно-логистическом комплексе Ахалкалаки в Грузии состоится мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации одной из ключевых грузоперевозочных магистралей региона — железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс (БТК). В мероприятии примут участие официальные представители Азербайджана, Грузии и Турции, а также руководители железнодорожных и портовых администраций, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Напомним, 18 мая в Баку при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписали протокол 41-го заседания Координационного совета в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. Документом подтверждены завершение и окончательная приемка работ по модернизации железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи), включающих реабилитацию, реконструкцию и строительство.