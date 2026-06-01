Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Запускают Баку –Тбилиси – Карс

2 июня в железнодорожно-логистическом комплексе Ахалкалаки в Грузии состоится мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации одной из ключевых грузоперевозочных магистралей региона — железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс (БТК).

В мероприятии примут участие официальные представители Азербайджана, Грузии и Турции, а также руководители железнодорожных и портовых администраций, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Напомним, 18 мая в Баку при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписали протокол 41-го заседания Координационного совета в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. Документом подтверждены завершение и окончательная приемка работ по модернизации железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи), включающих реабилитацию, реконструкцию и строительство.

В 2024 году ЗАО «Азербайджанские железные дороги» реализовало работы по модернизации 184-километрового участка железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, проходящего по территории Грузии, с целью увеличения пропускной способности одного из ключевых сегментов Срединного коридора.

Проект, состоящий из пяти этапов, охватил 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и искусственных инженерных сооружений (включая мосты, путепроводы, переезды и др.). В рамках работ также было построено 30,3 км новой железнодорожной линии, станция для смены колесных пар, а также выполнена реабилитация и реконструкция 153,1 км существующего железнодорожного полотна. 

В результате проведенных работ пропускная способность линии БТК по грузоперевозкам увеличена с 1 млн до 5 млн тонн в год, а сам маршрут стал одним из более функциональных сухопутных направлений, связывающих Китай и Центральную Азию с Европой.

