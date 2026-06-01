Кто виноват в смерти рядового Исазаде?

В Бакинском военном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении врача воинской части старшего лейтенанта медицинской службы Вагифа Мамедова, привлеченного к ответственности за смерть солдата-срочника.

Как сообщает haqqin.az, трагедия произошла в мае прошлого года. 10 апреля 2025 года рядовой Фариз Исазаде, призванный из села Хачмаз Огузского района, после принятия присяги был направлен в воинскую часть в Губе. Во время службы у него поднялась температура.

Установлено, что 4 мая 2025 года сослуживцы заметили у Исазаде такие симптомы, как повышение температуры до 38,5–39 градусов, слабость, отсутствие аппетита и сильный кашель. Однако офицерам роты об этом не сообщили, и солдата в медпункт не отправили.

Потерянное время ускорило развитие внутренней интоксикации. На последующих стадиях болезнь осложнилась инфекционно‑токсическим шоком, дистрофически-деструктивным миокардитом, интерстициальной пневмонией, ДВС-синдромом и полиорганной недостаточностью.

Согласно обвинению, лейтенант медицинской службы Вагиф Мамедов не выслушал больного, не провел полноценного обследования, не измерил давление и пульс, не определил частоту дыхания и не провел аускультацию легких. Несмотря на признаки возможной пневмонии, вместо эвакуации солдата в специализированное медучреждение он ограничился поверхностным осмотром, длившимся 2–3 минуты, и отправил солдата обратно в роту.

Фариз Исазаде обращался в медпункт 6 и 9 мая, но оба раза был возвращен в часть. На следующий день его состояние стало критическим, и он вновь оказался в медпункте. На руках и животе появились синюшные пятна и признаки внутреннего кровотечения, после чего его срочно доставили в Губинскую центральную районную больницу. Несмотря на интенсивные реанимационные меры, молодой человек скончался в тот же день.

Экспертиза установила, что при своевременной постановке диагноза и эвакуации в госпиталь смерть можно было предотвратить.

В этой связи Вагифу Мамедову было предъявлено обвинение по статье 342.1‑1 УК (небрежное отношение к службе, повлекшее по неосторожности смерть или иные тяжкие последствия). В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вины подсудимый не признал. В своих показаниях он заявил, что в апреле и мае регулярно проверял состояние здоровья молодых солдат и условия в казармах, и визуально Фариз Исазаде выглядел здоровым.

По словам врача, солдат не обращался к нему с жалобами и не был зарегистрирован в журнале медпункта ни как стационарный, ни как амбулаторный пациент. Офицер утверждает, что передал солдата в другую воинскую часть полностью здоровым.

Отец погибшего солдата Садиг Исаев обратился к руководству страны с просьбой установить реальные причины смерти его сына, прослужившего всего один месяц, и наказать виновных. По его словам, обстоятельства трагедии до сих пор не выяснены до конца:

«По делу о смерти Фариза в Бакинском военном суде прошло еще одно заседание. На первом процессе были осуждены командир роты воинской части в Баку Ильгар Абдуллаев и командир взвода Садых Зейналов. Хотя обоим предъявили одинаковое обвинение, суд вынес совершенно разные решения. Садых Зейналов получил 5 с половиной лет лишения свободы, а Ильгар Абдуллаев — 2 года условно, штраф 5 тысяч манатов и ограничение права выезда из страны. Непонятно, почему по одинаковому обвинению вынесены настолько разные решения».

Отец погибшего солдата потребовал всестороннего расследования действий Вагифа Мамедова и его наказания по закону. Исаев призвал обеспечить полное, объективное и прозрачное расследование дела и привлечь к ответственности всех виновных, независимо от должности и статуса.