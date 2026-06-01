Пезешкиан успокоил японцев

Иран готов «принять все необходимые меры» для нормализации судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает Tasnim.

«Исламская Республика Иран примет все возможные меры для нормализации морского движения в Ормузском проливе, сохранения стабильности и безопасности этого стратегического маршрута», — сказал Пезешкиан.

По его словам, Иран «полностью готов содействовать судоходству».

«Главная проблема связана с ограничениями и препятствиями, чинимыми США иранскому судоходству и торговле», — подчеркнул иранский президент. Он также заверил Такаити, что Иран постарается обеспечить более активное движение японских судов через Ормузский пролив.