ЕС обвинил Россию по поводу Армении

Россия стремится нанести ущерб экономике Армении и повлиять на исход парламентских выборов, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«Очевидно, что выбор времени не случаен. Россия стремится нанести ущерб экономике Армении и повлиять на исход парламентских выборов... Мы поддерживаем демократическую устойчивость Армении, в том числе перед лицом гибридных угроз, иностранного информационного манипулирования и вмешательства, а также попыток подорвать доверие к демократическим институтам», — сказала Хиппер.

Она добавила, что ЕC продолжит поддерживать Армению в противодействии такому давлению.

Заявление Хиппер прозвучало после того, как лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум о выборе между возможным вступлением в ЕС и дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг это предложение, назвав проведение референдума на данном этапе «нелогичным».