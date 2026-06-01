Европейцы хотят сгладить углы с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц в июне намерен принять лидеров европейских стран для того, чтобы обсудить нормализацию отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.

«Мерц планирует принять европейских лидеров позднее в этом месяце, чтобы разработать план по сглаживанию отношений с Трампом на саммите НАТО в июле», - сообщает агентство.

Отмечается, что лидеры E5, включая Германию, Францию, Великобританию, Италию и Польшу, соберутся в Берлине, чтобы подготовить пакет мер, который должен продемонстрировать усилия европейских союзников по принятию большей ответственности за собственную оборону.

По словам одного из источников, Мерц планирует пригласить на встречу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Министры обороны стран E5 рассчитывают провести отдельную встречу в Париже 12 июня, чтобы согласовать общую позицию к саммиту альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре, а также обсудить стратегию на случай расширения региональных конфликтов.

Отмечается, что Трамп неоднократно критиковал европейские страны за то, что те не поддержали операцию США в Иране и усилия по открытию Ормузского пролива. Позднее он объявил о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Мерц в то же время критиковал Трампа за отсутствие стратегии при ведении боевых действий на Ближнем Востоке.