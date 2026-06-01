Зеленский поставил задачу перед Будановым

Украина готовится к важным переговорным процессам с участием западных партнеров, при этом категорически исключая сдачу территорий. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Это на самом деле его (Зеленского) стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины», — уточнил Буданов.

По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.