Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…

После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года временный президент Сирии Ахмед аш‑Шараа объявил, что страна будет проводить внешнюю политику, основанную на принципе «ноль проблем». Аш-Шараа надеялся, что новая политическая линия выведет Дамаск из 50‑летней изоляции и поможет справиться с тяжелым экономическим кризисом. Перспектива стабилизации Сирии побудила Турцию и богатые страны Персидского залива в 2025 году подписать с Дамаском инвестиционные соглашения на сумму 28 миллиардов долларов. С 2026 года сирийскому правительству удалось привлечь и западные инвестиции — в ограниченном объеме. Однако в целом европейские инвесторы высокой активности в данном вопросе не проявляли из-за крайне высоких финансовых рисков и рисков безопасности, а также продолжающегося миграционного кризиса. Тем не менее после 40-дневной войны между США и Ираном геополитические и экономические амбиции Сирии стали привлекать все больше внимания. В Дамаске теперь говорят о потенциале превращения древней земли Шама в энергетический и торговый коридор, соединяющий Азию и Европу и проходящий через центр Ближнего Востока. На фоне фактической блокировки Ормузского пролива и роста угроз в Красном море Сирия предлагает себя как прямую сухопутную альтернативу. Эта новая геополитическая парадигма привела к тому, что министр финансов Сирии был приглашен на майский саммит G7 — встречу крупнейших экономик мира. Президент аш-Шараа также получил приглашение на аналогичный саммит, который состоится в середине июня.

Какой мегапроект предлагают Анкара и Дамаск? Сирийское предложение по решению проблем, возникших после войны США и Ирана, аш-Шараа озвучил в апреле на саммите ЕС на Кипре. Он представил Сирию как безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию и Персидский залив с Европой. Президент выступил с инициативой возродить проект «Четырех морей», который Турция предлагала еще до начала гражданской войны в Сирии и который долгие годы оставался замороженным. Согласно проекту, страна может стать торгово-логистическим центром, объединяющим Средиземное, Черное, Каспийское моря и Персидский залив через сеть морских, железнодорожных, автомобильных путей и трубопроводов. В нынешних условиях значение проекта заключается в снижении влияния закрытого Ираном Ормузского пролива за счет сухопутного маршрута из региона Ближнего Востока в Европу. Это открытое предложение прозвучало на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Дамаск, а также на фоне интенсификации мирных переговоров Азербайджана и Турции с Арменией. Оба события рассматриваются как благоприятные для открытия маршрутов к Каспию и Черному морю.

В интервью haqqin.az председатель «Демократического движения сирийских туркмен», политолог Абдулкерим Ага заявил, что проект «Четыре моря — Девять коридоров» является интеграционной концепцией, разработанной Турцией и Сирией. По его словам, проект, направленный на соединение Персидского залива, Каспия, Черного и Средиземного морей гигантской сетью трубопроводов, железных дорог и автотрасс, может стать наиболее серьезной альтернативой Ормузскому проливу. «Этот масштабный проект охватывает такие страны, как Азербайджан, Турция, Армения, Ирак, Сирия, Катар, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Если он будет реализован, Турция, Сирия и Азербайджан могут превратиться в ключевые логистические центры международной торговли», — сказал Ага. Политолог напомнил, что в 2010 году Турция предлагала Башару Асаду газопровод Катар–Турция–Европа как часть проекта «Четырех морей», однако режим отказался под давлением России. «Газопровод должен был пройти через Сирию и Турцию, доставляя катарский газ в Европу и снижая зависимость Старого Света от российского газа. Для Сирии, находившейся в тяжелом экономическом положении, это могло стать спасением, но Москва не позволила Асаду принять предложение», — отметил эксперт.