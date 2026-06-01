Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
21:53 1157

После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года временный президент Сирии Ахмед аш‑Шараа объявил, что страна будет проводить внешнюю политику, основанную на принципе «ноль проблем». Аш-Шараа надеялся, что новая политическая линия выведет Дамаск из 50‑летней изоляции и поможет справиться с тяжелым экономическим кризисом.

Перспектива стабилизации Сирии побудила Турцию и богатые страны Персидского залива в 2025 году подписать с Дамаском инвестиционные соглашения на сумму 28 миллиардов долларов. С 2026 года сирийскому правительству удалось привлечь и западные инвестиции — в ограниченном объеме. Однако в целом европейские инвесторы высокой активности в данном вопросе не проявляли из-за крайне высоких финансовых рисков и рисков безопасности, а также продолжающегося миграционного кризиса.

Тем не менее после 40-дневной войны между США и Ираном геополитические и экономические амбиции Сирии стали привлекать все больше внимания. В Дамаске теперь говорят о потенциале превращения древней земли Шама в энергетический и торговый коридор, соединяющий Азию и Европу и проходящий через центр Ближнего Востока. На фоне фактической блокировки Ормузского пролива и роста угроз в Красном море Сирия предлагает себя как прямую сухопутную альтернативу.

Эта новая геополитическая парадигма привела к тому, что министр финансов Сирии был приглашен на майский саммит G7 — встречу крупнейших экономик мира. Президент аш-Шараа также получил приглашение на аналогичный саммит, который состоится в середине июня.

Какой мегапроект предлагают Анкара и Дамаск?

Сирийское предложение по решению проблем, возникших после войны США и Ирана, аш-Шараа озвучил в апреле на саммите ЕС на Кипре. Он представил Сирию как безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию и Персидский залив с Европой.

Президент выступил с инициативой возродить проект «Четырех морей», который Турция предлагала еще до начала гражданской войны в Сирии и который долгие годы оставался замороженным. Согласно проекту, страна может стать торгово-логистическим центром, объединяющим Средиземное, Черное, Каспийское моря и Персидский залив через сеть морских, железнодорожных, автомобильных путей и трубопроводов. В нынешних условиях значение проекта заключается в снижении влияния закрытого Ираном Ормузского пролива за счет сухопутного маршрута из региона Ближнего Востока в Европу.

Это открытое предложение прозвучало на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Дамаск, а также на фоне интенсификации мирных переговоров Азербайджана и Турции с Арменией. Оба события рассматриваются как благоприятные для открытия маршрутов к Каспию и Черному морю.

В интервью haqqin.az председатель «Демократического движения сирийских туркмен», политолог Абдулкерим Ага заявил, что проект «Четыре моря — Девять коридоров» является интеграционной концепцией, разработанной Турцией и Сирией.

По его словам, проект, направленный на соединение Персидского залива, Каспия, Черного и Средиземного морей гигантской сетью трубопроводов, железных дорог и автотрасс, может стать наиболее серьезной альтернативой Ормузскому проливу.

«Этот масштабный проект охватывает такие страны, как Азербайджан, Турция, Армения, Ирак, Сирия, Катар, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Если он будет реализован, Турция, Сирия и Азербайджан могут превратиться в ключевые логистические центры международной торговли», — сказал Ага.

Политолог напомнил, что в 2010 году Турция предлагала Башару Асаду газопровод Катар–Турция–Европа как часть проекта «Четырех морей», однако режим отказался под давлением России.

«Газопровод должен был пройти через Сирию и Турцию, доставляя катарский газ в Европу и снижая зависимость Старого Света от российского газа. Для Сирии, находившейся в тяжелом экономическом положении, это могло стать спасением, но Москва не позволила Асаду принять предложение», — отметил эксперт. 

Однако, по словам Аги, реализация видения «Четырех морей» Анкарой и Дамаском займет годы. Он подчеркнул, что в условиях, когда правительство Дамаска сталкивается с необходимостью восстановления страны на сотни миллиардов долларов и испытывает трудности даже с выплатой зарплат госслужащим, реализация такого гигантского проекта выглядит маловероятной.

«Тем не менее поддержка проекта со стороны США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара обеспечивает ему зеленый свет», — сказал он.

Эксперты считают, что из‑за долгосрочного характера проекта «Четыре моря — Девять коридоров» страны региона параллельно рассматривают и альтернативные инициативы. Как ранее писал haqqin.az, Сирия, Иордания и Турция уже начали строительство регионального торгового коридора — проекта Хиджазской железной дороги. Эта линия была построена османским султаном Абдулхамидом II в 1900–1908 годах и соединяла Дамаск и Медину. Хотя железная дорога была разрушена во время Первой мировой войны, некоторые ее участки сохранились.

Коридор предполагает сначала развитие сухопутных маршрутов, а затем восстановление Хиджазской железной дороги, которая соединит порт Акаба с турецкими портами через территорию Сирии. По мнению экспертов, развитие региональных коридоров может снизить зависимость от Ормузского пролива еще до реализации проекта «Четырех морей».

