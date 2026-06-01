Мирзоян готовил покушение на Пашиняна

В отношении Мгера Мирзояна, готовившего покушение на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ранее отмечалось, что в ходе предварительного следствия была установлена личность одного из тех, кто осуществлял подготовку убийства армянского премьера.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что М.Мирзоян, проживающий с 2024 года в иностранном государстве, в составе группы как минимум из 4 человек, с умыслом незаконного лишения жизни премьер-министра Армении в связи с осуществлением им политической и государственной деятельности приобрели необходимые средства и проводили подготовку для совершения преступления.

Отмечается, что обвиняемые в экипировке и масках записали и распространили видеообращение с угрозами в адрес Пашиняна. Кроме того, они препятствовали предвыборной агитации.

В отношении М.Мирзояна было возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 8 части 2 статьи 43-155 Уголовного кодекса Армении (подготовка убийства группой лиц в связи с осуществлением данным лицом своей государственной, политической деятельности), а также по пунктам 2 и 5 части 2 статьи 211 (воспрепятствование проведению агитации иным способом, совершенное группой лиц).