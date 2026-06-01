USD 1.7000
EUR 1.9802
RUB 2.3836
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Мирзоян готовил покушение на Пашиняна

22:38 757

В отношении Мгера Мирзояна, готовившего покушение на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. 

Ранее отмечалось, что в ходе предварительного следствия была установлена личность одного из тех, кто осуществлял подготовку убийства армянского премьера.

У следствия возникли обоснованные подозрения в том, что М.Мирзоян, проживающий с 2024 года в иностранном государстве, в составе группы как минимум из 4 человек, с умыслом незаконного лишения жизни премьер-министра Армении в связи с осуществлением им политической и государственной деятельности приобрели необходимые средства и проводили подготовку для совершения преступления.

Отмечается, что обвиняемые в экипировке и масках записали и распространили видеообращение с угрозами в адрес Пашиняна. Кроме того, они препятствовали предвыборной агитации.

В отношении М.Мирзояна было возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 8 части 2 статьи 43-155 Уголовного кодекса Армении (подготовка убийства группой лиц в связи с осуществлением данным лицом своей государственной, политической деятельности), а также по пунктам 2 и 5 части 2 статьи 211 (воспрепятствование проведению агитации иным способом, совершенное группой лиц).

Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной
Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной видео
23:01 389
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
22:38 758
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
13:32 3133
Зеленский поставил задачу перед Будановым
Зеленский поставил задачу перед Будановым
20:56 2237
Европейцы хотят сгладить углы с Трампом
Европейцы хотят сгладить углы с Трампом
20:44 805
Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной
Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной Bloomberg
19:39 3144
Первая историческая победа Азербайджана на чемпионатах мира
Первая историческая победа Азербайджана на чемпионатах мира обновлено 22:41
22:41 4223
ЕС обвинил Россию по поводу Армении
ЕС обвинил Россию по поводу Армении
19:06 2524
Пезешкиан успокоил японцев
Пезешкиан успокоил японцев
18:50 2185
Кто виноват в смерти рядового Исазаде?
Кто виноват в смерти рядового Исазаде?
18:41 3051
«Если Пашинян останется у власти, ситуация для нас будет далеко не благоприятной…»
«Если Пашинян останется у власти, ситуация для нас будет далеко не благоприятной…» ЗА ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ В АРМЕНИИ СЛЕДЯТ И В ИРАНЕ
16:54 5262

ЭТО ВАЖНО

Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной
Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной видео
23:01 389
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
22:38 758
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
13:32 3133
Зеленский поставил задачу перед Будановым
Зеленский поставил задачу перед Будановым
20:56 2237
Европейцы хотят сгладить углы с Трампом
Европейцы хотят сгладить углы с Трампом
20:44 805
Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной
Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной Bloomberg
19:39 3144
Первая историческая победа Азербайджана на чемпионатах мира
Первая историческая победа Азербайджана на чемпионатах мира обновлено 22:41
22:41 4223
ЕС обвинил Россию по поводу Армении
ЕС обвинил Россию по поводу Армении
19:06 2524
Пезешкиан успокоил японцев
Пезешкиан успокоил японцев
18:50 2185
Кто виноват в смерти рядового Исазаде?
Кто виноват в смерти рядового Исазаде?
18:41 3051
«Если Пашинян останется у власти, ситуация для нас будет далеко не благоприятной…»
«Если Пашинян останется у власти, ситуация для нас будет далеко не благоприятной…» ЗА ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ В АРМЕНИИ СЛЕДЯТ И В ИРАНЕ
16:54 5262
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться