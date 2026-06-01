МЧС организовало День открытых дверей для детей

По случаю 1 июня — Международного дня защиты детей в региональных центрах Министерства по чрезвычайным ситуациям была проведена серия мероприятий в рамках Дня открытых дверей для детей шехидов. Целью мероприятий стало содействие всестороннему развитию детей, их физическому и духовному воспитанию, формированию базовых знаний в области пожарной безопасности, повышению уровня информированности о профессиональной деятельности сотрудников МЧС.

Мероприятия были организованы Управлением по связям с общественностью МЧС и региональными центрами при поддержке Профсоюза работников МЧС. В них приняли участие члены семей шехидов, представители МЧС, местных органов исполнительной власти и общественности. Сначала участники мероприятий возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, с глубоким уважением почтили память великого лидера. Мероприятия начались с исполнения Государственного гимна. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Выступившие отметили значение проведения Дней открытых дверей, указали, что подобные встречи способствуют формированию мировоззрения детей, расширению их знаний о безопасной жизнедеятельности, пожарной безопасности. Также ораторы подчеркнули, что определение заботы о детях в качестве одного из приоритетов государственной политики Азербайджана связано именно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев осуществляет в стране масштабные реформы, направленные на дальнейшее улучшение социального благополучия детей. Подчеркивалось также, что первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева проводит большую работу по обеспечению здоровой и безопасной среды для детей и их воспитанию.