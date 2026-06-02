В последние дни наблюдается заметное обострение политических процессов вокруг сепаратистского Приднестровского региона Молдовы. Сначала президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья». Согласно документу, право обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке, без соблюдения ряда требований, получают «иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье». Также установлен порядок приема в гражданство несовершеннолетних и недееспособных жителей региона.

«Жители Приднестровья получают дополнительную защиту и права в сфере языка, образования и социального обеспечения после решения предоставить им российское гражданство в упрощенном порядке», — заявил журналистам посол России в Молдове Олег Озеров. Параллельно с этим Государственная Дума приняла закон, легитимизирующий применение силы для «защиты российских граждан за рубежом». По мнению экспертов, Москва может использовать данный закон против Молдовы, в том числе для «обеспечения безопасности» проживающих в Приднестровье российских граждан. Одновременно с принятием этих законодательных актов, направленных на усиление контроля России над отколовшимся регионом, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала российские войска в Приднестровье «угрозой европейской безопасности». По ее словам, в ходе предстоящих переговоров с Россией ЕС может потребовать вывода российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В интервью Европейской службе внешних действий Каллас подчеркнула, что вывод российских войск из этих регионов Молдовы и Грузии имеет важное значение для европейской безопасности.

Реакция Алексея Полищука, директора Второго департамента по делам СНГ МИД России, на это заявление вызвала обеспокоенность среди Z-пропагандистов, поскольку дипломат не исключил возможности реализации такого сценария. По его словам, Россия готова обсудить вывод своих войск «в случае прогресса в мирном процессе». Что именно подразумевается под «прогрессом», остается неясным. Правда, Полищук тут же добавил, что достижение серьезного прогресса в мирном процессе «пока кажется далекой перспективой». Еще в 2025 году Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявляла, что «российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре». Но теперь, как указано выше, именно в МИД заговорили о возможном прекращении «миротворческой миссии» в Приднестровье. Некоторые российские пропагандисты истолковали слова дипломата о гипотетической возможности вывода войск из Приднестровья как готовность России смириться с перспективой «потери» еще одного региона. По словам Дмитрия Стешина, военного корреспондента «Комсомольской правды», вывод российских войск из Приднестровья фактически неизбежен.

«Проще уйти из Приднестровья до того, как произойдет унизительный сеанс силового, демонстративного поглощения русской республики румынами — в форме оккупации с последующим присоединением. Потому что объективно мы ничего не сможем сделать. И есть мнение, что сопротивление Приднестровья будет примерно таким же, как у Карабаха. Большинство просто сбежит», — считает военкор. В настоящее время в Приднестровье находится российский контингент численностью около 1200 человек, который формально выполняет функции миротворческих сил. Его основная задача — охрана огромного склада боеприпасов, оставшегося от советской армии в сепаратистском регионе. По мнению Стешина, большинство жителей Приднестровья имеют по три–четыре паспорта, поэтому «повторять героическое сопротивление жителей Донбасса» никто не будет. Эти слова можно истолковать следующим образом: Россия не будет предпринимать активных действий в случае смены статус-кво. Известно, что когда Москва в феврале 2022 года начала широкомасштабные военные действия против Украины, одной из ее целей было присоединение Приднестровья к России. Для этого сначала нужно было захватить Одесскую и Николаевскую области Украины.

Тем не менее грандиозные планы, включая «Киев за три дня», в жизнь так и не претворились. Война продолжается уже пять лет, и главной задачей, поставленной перед российскими войсками, является захват Славянско‑Краматорско‑Константиновского кластера Донецкой области. Однако есть те, кто до сих пор говорит об амбициях «освобождения Одессы» и присоединении таким образом Приднестровья к России. Например, заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы Алексей Журавлев утверждает, что Одесса «временно находится под контролем Украины». Что касается Молдовы, правительство президента Майи Санду при поддержке Европейского союза продвигает программу интеграции, направленную на возвращение Приднестровского региона в состав страны. 15 мая Санду заявила, что Кишинев не намерен выделять финансирование для Приднестровья до тех пор, пока российские войска остаются на этой территории. Ранее, в апреле, она также поднимала вопрос о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации региона с целью его возвращения в состав страны.

На прошлой неделе было объявлено, что Кишинев начнет поэтапную отмену налоговых и таможенных льгот, которыми пользуются экономические агенты левобережья Днестра, а из высвобождаемых средств создаст специальный фонд для экономической реинтеграции Приднестровья. Об этом сообщил вице‑премьер Валерий Киверь перед встречей с главой приднестровского «внешнеполитического ведомства» Виталием Игнатьевым. «Для стимулирования процесса реинтеграции создается фонд конвергенции. Процесс подготовки законодательных актов находится на завершающей стадии. Мы надеемся, что до середины марта закон будет принят. Далее правительство займется созданием механизма его имплементации. Предполагается, что средства фонда будут направлены на социальные и инфраструктурные проекты на левом берегу Днестра», — сказал Киверь. Помимо средств, которые поступят в фонд за счет отмененных таможенных льгот, будут привлечены и деньги зарубежных доноров, уточнил вице‑премьер. По словам спикера парламента Игоря Гросу, законопроект о создании фонда конвергенции будет зарегистрирован в парламенте.