Норвежцы не хотят, но Трамп вынуждает

Норвегия снова обсуждает возможное вступление в ЕС из-за ухудшения международной обстановки при президенте США Дональде Трампе, заявил Financial Times глава МИД страны Эспен Барт Эйде.

По его словам, за 30 лет после последнего референдума о членстве в ЕС прежний благоприятный мир исчез, а те части Евросоюза, к которым Норвегия не присоединилась, включая торговую политику и таможенное регулирование, становятся все важнее.

Министр отметил, что в ходе нового референдума сам проголосовал бы за вступление, хотя большинство норвежцев пока выступают против.