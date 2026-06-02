В России заявили об ошибочной ставке Кремля

«Российский парламент давно перестал быть местом для дискуссий, но теперь его планомерно превращают в нечто совсем сюрреалистичное. Стало известно, что на выборах-2026 «Единая Россия» планирует агрессивно продвигать в депутаты «ветеранов СВО». Им собираются щедро отписать от 40 до 50 мандатов.

Похоже, привычный пул из профессиональных приспособленцев, воров, спортсменов и эстрадных артистов теперь разбавят людьми, чьи главные навыки далеки от юриспруденции и экономики. Какие законы они напишут? Как будут управлять страной? Вопросы риторические. Профессионализм и экспертность окончательно выброшены на свалку.

Но самое жуткое в этой инициативе - психологическое состояние будущих законотворцев. В новостях едва ли не каждый день всплывают криминальные сводки с участием вернувшихся с фронта: дебоши, насилие, убийства. Люди возвращаются с тяжелейшими психологическими травмами и нерасследованным ПТСР. Им нужна глубокая реабилитация, помощь специалистов и тишина, а не кресла в Государственной Думе, где решаются судьбы миллионов граждан.

Зачем же Кремль идет на этот шаг? Ответ банален: Владимир Путин пытается поднять стремительно падающий рейтинг «Единой России», которую в стране, мягко говоря, недолюбливают. Власть цинично использует образ «героев», чтобы прикрыть политическую импотенцию правящей партии. Вот только интеграция травмированных людей в высшие эшелоны власти - это мина замедленного действия. Когда законы начинают принимать те, кто привык решать вопросы силой, общество оказывается в шаге от правового хаоса. В Госдуму должны идти юристы, экономисты, управленцы, социологи, политологи и профильные эксперты, а не люди, которым жизненно необходима психологическая помощь», - отмечает телеграм-канал.