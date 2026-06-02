USD 1.7000
EUR 1.9802
RUB 2.3836
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Азербайджан обыграл Казахстан и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы

Отдел спорта
01:02 611

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Братиславе.

В 1/8 финала наша команда со счетом 3:2 обыграла Казахстан. В составе азербайджанской сборной отличились Реван Керимов (3-я минута), Иса Атаев (8-я) и Магомед Халилов (28-я).

В четвертьфинале подопечные Эльшада Гулиева сыграют с Чехией, которая в 1/8 финала со счетом 2:0 одолела Черногорию. Матч начнется сегодня в полночь по бакинскому времени.

Напомним, на групповом этапе Азербайджан поочередно победил Австрию (1:0), Италию (3:0) и Францию (3:2).

Сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2022 году. Тогда турнир также проходил в Словакии. Ну а в прошлом году в Баку Азербайджан впервые завоевал титул сильнейшей сборной планеты.

Трамп: «Иранцы были очень расстроены, поэтому я...»
Трамп: «Иранцы были очень расстроены, поэтому я...»
01:47 413
Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине
Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине
01:29 377
Азербайджан обыграл Казахстан и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Азербайджан обыграл Казахстан и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
01:02 612
Симонян: «Раскрою секрет – меня пригласили в Баку»
Симонян: «Раскрою секрет – меня пригласили в Баку»
00:59 1225
Ультиматум Нетаньяху
Ультиматум Нетаньяху обновлено 00:27
00:27 13587
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
1 июня 2026, 14:14 4584
В России заявили об ошибочной ставке Кремля
В России заявили об ошибочной ставке Кремля
00:03 2028
Норвежцы не хотят, но Трамп вынуждает
Норвежцы не хотят, но Трамп вынуждает
1 июня 2026, 23:51 1097
Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной
Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной видео
1 июня 2026, 23:01 3139
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
1 июня 2026, 22:38 2672
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
1 июня 2026, 13:32 3386

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Иранцы были очень расстроены, поэтому я...»
Трамп: «Иранцы были очень расстроены, поэтому я...»
01:47 413
Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине
Трамп призвал Си Цзиньпина помочь закончить войну в Украине
01:29 377
Азербайджан обыграл Казахстан и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
Азербайджан обыграл Казахстан и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы
01:02 612
Симонян: «Раскрою секрет – меня пригласили в Баку»
Симонян: «Раскрою секрет – меня пригласили в Баку»
00:59 1225
Ультиматум Нетаньяху
Ультиматум Нетаньяху обновлено 00:27
00:27 13587
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
1 июня 2026, 14:14 4584
В России заявили об ошибочной ставке Кремля
В России заявили об ошибочной ставке Кремля
00:03 2028
Норвежцы не хотят, но Трамп вынуждает
Норвежцы не хотят, но Трамп вынуждает
1 июня 2026, 23:51 1097
Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной
Путин объявил о «новой странице» в войне с Украиной видео
1 июня 2026, 23:01 3139
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
Мирзоян готовил покушение на Пашиняна
1 июня 2026, 22:38 2672
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле?
Французский спецназ захватил «российский танкер». Но чей он на самом деле? НАШИ ПОДРОБНОСТИ
1 июня 2026, 13:32 3386
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться