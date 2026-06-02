Азербайджан обыграл Казахстан и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Братиславе.

В 1/8 финала наша команда со счетом 3:2 обыграла Казахстан. В составе азербайджанской сборной отличились Реван Керимов (3-я минута), Иса Атаев (8-я) и Магомед Халилов (28-я).

В четвертьфинале подопечные Эльшада Гулиева сыграют с Чехией, которая в 1/8 финала со счетом 2:0 одолела Черногорию. Матч начнется сегодня в полночь по бакинскому времени.

Напомним, на групповом этапе Азербайджан поочередно победил Австрию (1:0), Италию (3:0) и Францию (3:2).

Сборная Азербайджана становилась чемпионом Европы в 2022 году. Тогда турнир также проходил в Словакии. Ну а в прошлом году в Баку Азербайджан впервые завоевал титул сильнейшей сборной планеты.